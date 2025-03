Ci sono molte notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: alcuni titolano sulla sentenza della Corte costituzionale che ha stabilito che anche le persone single possano accedere alle adozioni internazionali, altri seguono le trattative per arrivare a una tregua fra Russia e Ucraina, altri ancora aprono sui dazi decisi dagli Stati Uniti e sulla risposta dell’Unione Europea. Il Giornale e Libero si occupano della circolare del ministero dell’Istruzione contraria all’uso di schwa e asterischi nelle comunicazioni ufficiali, il Manifesto della presenza in Italia di un militare libico accusato di violenze contro le persone migranti, Avvenire della manifestazione a Trapani nella giornata in ricordo delle vittime della mafia, e il Fatto della laurea della ministra del Lavoro Calderone.