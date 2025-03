Il cantante Tony Effe è indagato insieme ad altre sette persone per una rissa a Porto Cervo

Il cantante Tony Effe è indagato dalla procura di Tempio Pausania per una rissa avvenuta nel 2023 a Porto Cervo, una nota località della Costa Smeralda, in Sardegna. La sera del 18 agosto di quell’anno davanti al locale The Sanctuary ci fu una violenta rissa, in cui diversi ragazzi si scontrarono con gli addetti alla sicurezza, che non volevano farli entrare. Nella rissa furono ferite sei persone. Secondo la procura, tra quelle che parteciparono alla rissa ci sarebbe stato anche Tony Effe, il cui vero nome è Nicolò Rapisarda. Oltre a lui sono indagate altre sette persone.