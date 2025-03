L’ex chirurgo francese Joël Le Scouarnec si è dichiarato colpevole di tutti i 299 abusi su minori di cui è accusato

Giovedì Joël Le Scouarnec, l’ex chirurgo francese accusato di aver aggredito sessualmente o violentato centinaia di pazienti minorenni mentre erano incoscienti o sedati, si è dichiarato responsabile di tutti i 299 abusi che gli vengono contestati. Finora durante il processo aveva ammesso soltanto alcuni singoli casi, mentre durante le indagini aveva respinto molte delle accuse sostenendo che stava soltanto facendo il suo dovere di medico.

Il processo a Le Scouarnec si sta tenendo a Vannes, in Bretagna, ed è considerato il più grande processo per violenze su minori della storia francese. I fatti che gli vengono contestati risalgono al periodo tra il 1986 e il 2014, e le persone violentate hanno un’età media di 11 anni. Oggi Le Scouarnec ha 74 anni e si trova in prigione, perché nel 2020 venne condannato per aver violentato due nipoti e altri due bambine di 4 e 6 anni.

