Kirsty Coventry sarà la prima donna presidente del Comitato olimpico internazionale

Giovedì pomeriggio Kirsty Coventry è stata eletta alla presidenza del Comitato olimpico internazionale (CIO), la più prestigiosa carica nel mondo dello sport. Coventry ha 41 anni, è dello Zimbabwe e a giugno, quando si insedierà, diventerà la prima donna presidente del CIO, oltre che la prima africana e anche la persona più giovane di sempre al momento dell’elezione.

Coventry è l’attuale ministra dello Sport dello Zimbabwe, un paese governato in modo autoritario da Emmerson Mnangagwa. Per questo, l’elezione di Coventry è stata criticata, ma allo stesso tempo viene considerata un passo avanti in un’istituzione tradizionalmente molto conservatrice come il CIO. In passato Coventry è stata una nuotatrice di successo; ha vinto tre medaglie alle Olimpiadi di Atene e quattro a quelle di Pechino (in entrambe ha vinto l’oro nei 200 metri dorso). Succederà a Thomas Bach, che era presidente dal 2013.

