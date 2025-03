Il cittadino statunitense George Glezmann, detenuto in Afghanistan dal 2022, è stato liberato

Giovedì il regime dei talebani, che governa l’Afghanistan dal 2021, ha liberato George Glezmann, un cittadino americano che era stato arrestato nel dicembre del 2022 durante una visita nella capitale afghana Kabul. Glezmann è stato liberato dopo alcune settimane di trattative condotte da mediatori del Qatar e degli Stati Uniti: la sua liberazione è stata annunciata dal segretario di Stato americano Marco Rubio.

Glezmann ha 66 anni, è originario di Atlanta (Georgia) ed è il terzo detenuto statunitense rilasciato dai talebani da inizio anno dopo Ryan Corbett e William McKenty, rilasciati in uno scambio di prigionieri a gennaio. Nel caso di Glezmann invece non è stato rilasciato nessun cittadino afghano detenuto negli Stati Uniti: una fonte rimasta anonima informata dei negoziati ha detto agli Stati Uniti che la sua liberazione sarebbe una concessione dei talebani per cercare di normalizzare i rapporti diplomatici con gli Stati Uniti.