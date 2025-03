L’Antitrust ha multato l’azienda di cosmetici Shiseido per 400mila euro per pratiche commerciali scorrette

Giovedì l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM, meglio nota come Antitrust) ha multato per 400mila euro la divisione italiana dell’azienda di prodotti cosmetici giapponese Shiseido. L’AGCM ha ritenuto che Shiseido abbia attuato una «pratica commerciale scorretta» per aver diffuso sul suo sito e sui suoi canali social una campagna pubblicitaria relativa a una tecnologia utilizzata in una linea di prodotti per la protezione solare, chiamata SyncroShield.

Nelle sue campagne pubblicitarie l’azienda sostiene che questa tecnologia, definita «rivoluzionaria», permetterebbe di rafforzare la protezione contro i raggi ultravioletti entrando in contatto con acqua, calore e sudore. Secondo l’Antitrust, una comunicazione di questo tipo è «poco trasparente», perché potrebbe indurre i consumatori a «una percezione distorta della reale efficacia e della persistenza nel tempo» di questi prodotti.

