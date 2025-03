Per oggi, mercoledì 19 marzo, è stato indetto uno sciopero dei treni

I sindacati Ugl Ferrovieri, Slm Fast Confsal e Orsa Ferrovie hanno indetto uno sciopero nazionale dei lavoratori e delle lavoratrici del settore ferroviario dalle 9 alle 17 di mercoledì 19 marzo: lo sciopero riguarderà il personale di Trenitalia, Italo Ntv e Trenord. Come sempre nei casi di sciopero nei giorni feriali, sono previste delle fasce garantite, in cui i treni regionali circoleranno regolarmente (dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21): saranno garantiti anche alcuni treni a lunga percorrenza. I sindacati hanno proclamato lo sciopero per protestare contro il mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale, scaduto da oltre un anno, e per chiedere garanzie di migliori condizioni di lavoro.