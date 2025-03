La telefonata fra il presidente degli Stati Uniti Trump e quello russo Putin per trovare un accordo su una tregua fra Russia e Ucraina è la notizia principale su quasi tutte le prime pagine: Putin ha offerto una sospensione di 30 giorni degli attacchi alle infrastrutture energetiche da parte dei due paesi, chiedendo però anche che in quel periodo l’Ucraina non riceva nuove armi dai paesi che la sostengono. Qualche giornale apre invece sui nuovi bombardamenti di Israele sulla Striscia di Gaza, che hanno interrotto il cessate il fuoco in vigore da un paio di mesi e provocato la morte di almeno 400 persone.