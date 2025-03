Ad Amsterdam altre quattro persone sono state condannate per le violenze contro i tifosi israeliani del Maccabi Tel Aviv

Mercoledì un tribunale di Amsterdam ha condannato altre quattro persone per le violenze compiute il 7 novembre del 2024 contro alcuni tifosi del Maccabi Tel Aviv in occasione della partita di Europa League tra la squadra israeliana e l’Ajax. La pena più breve fra quelle inflitte è stata di trenta giorni per un 26enne giudicato colpevole di aver colpito un tifoso israeliano con una cintura; la più grave a tre mesi di reclusione per un 27enne che aveva insultato le persone ebree, fatto commenti denigratori sull’Olocausto e segnalato la posizione dei tifosi del Maccabi Tel Aviv in città. A dicembre erano già state condannate cinque persone, quattro delle quali al carcere, con pene da uno a sei mesi.

Le violenze erano cominciate quando i tifosi del Maccabi Tel Aviv avevano provocato disordini nel centro di Amsterdam intonando canti d’odio rivolti alla Palestina, strappando bandiere palestinesi dai balconi e aggredendo un tassista. Nella notte dopo la partita alcuni gruppi di persone avevano inseguito o attaccato tifosi o gruppi di tifosi israeliani in luoghi diversi della città, in qualche caso urlando slogan di sostegno alla Palestina o antisemiti.

