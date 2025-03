La telefonata in programma oggi fra il presidente degli Stati Uniti Trump e quello russo Putin per cercare di trovare un’intesa per una tregua fra Russia e Ucraina è la notizia principale sui giornali di oggi: i titoli si dividono fra la speranza di un accordo e le preoccupazioni per le concessioni territoriali che potrebbero essere fatte alla Russia. Il Corriere della Sera apre invece con una lettera dall’ospedale di Papa Francesco sul disarmo, qualche giornale si occupa delle divisioni fra i partiti sulle mozioni sul piano di riarmo europeo che saranno presentate in parlamento dopo le comunicazioni della presidente del Consiglio Meloni in vista del Consiglio europeo, e Libero critica il Comune di Roma per l’organizzazione della manifestazione per l’Europa di sabato scorso.