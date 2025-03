In Honduras almeno 12 persone sono morte in un incidente aereo nel mar dei Caraibi

Lunedì pomeriggio 12 persone sono morte in un incidente in Honduras che ha coinvolto un piccolo aeroplano con a bordo 17 persone, 15 passeggeri e due membri dell’equipaggio. L’aereo è precipitato in mare un minuto dopo essere decollato dall’aeroporto dell’isola di Roatán intorno alle 18 del fuso orario locale (in Italia era l’una del mattino). L’isola di Roatán è un’isola caraibica situata nel nord dell’Honduras e dista circa 60 chilometri dalla terraferma. La polizia ha detto che ci sono cinque sopravvissuti, e che sono ancora in corso le ricerche per recuperare tutti i corpi delle persone morte nell’incidente.

L’aereo precipitato è un Jetstream 32, un velivolo piuttosto piccolo della serie Jetstream, progettata alla fine degli anni Settanta dall’azienda areonautica British Aerospace. Non si sa ancora che cosa abbia causato l’incidente, e pare che le condizioni meteo fossero buone.