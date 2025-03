Le due notizie principali in apertura sui giornali di oggi sono la trattativa per arrivare a una tregua fra Russia e Ucraina, con le dichiarazioni dell’inviato degli Stati Uniti Witkoff ottimista sulla possibile intesa, e il piano di riarmo e di difesa comune europea, sul quale la Stampa intervista il ministro degli Esteri italiano Tajani e Repubblica il presidente del Consiglio europeo Costa. I giornali sportivi commentano la vittoria sull’Atalanta dell’Inter, che aumenta il vantaggio in testa alla classifica della Serie A maschile di calcio, e la netta sconfitta della Juventus con la Fiorentina.