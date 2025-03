Un pescatore peruviano è stato soccorso dopo aver passato 95 giorni alla deriva nell’oceano

Maximo Napa, pescatore peruviano di 61 anni, è stato soccorso nell’oceano Pacifico dopo aver passato 95 giorni alla deriva sulla sua barca, nutrendosi anche di tartarughe, uccelli e scarafaggi. Era partito lo scorso 7 dicembre dalla città costiera di Marcona, nel sud del Perù, ma dopo dieci giorni aveva incontrato una tempesta che gli aveva fatto perdere la rotta. Nonostante l’allarme dato dai famigliari, non era stato localizzato, e non aveva una radio per comunicare la sua posizione. Napa aveva presto finito le provviste, ed è sopravvissuto mangiando ciò che riusciva a pescare. Mercoledì scorso era stato avvistato a oltre mille chilometri dalla costa da una nave ecuadoregna, che poi lo ha soccorso.