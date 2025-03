Molti titoli delle prime pagine di domenica sono dedicati alla manifestazione per l’Europa a Roma, non solo su Repubblica, quotidiano promotore dell’iniziativa. I giornali parlano anche del dibattito sulle spese militari e dei colloqui per il cessate il fuoco in Ucraina. Sul Tirreno, quotidiano locale toscano, si parla ancora delle conseguenze delle piogge abbondanti degli ultimi giorni, che hanno causato vari allagamenti nella regione.