È morto a 84 anni lo scrittore norvegese Dag Solstad, uno dei più importanti autori scandinavi contemporanei. Nel corso della sua lunga carriera, iniziata negli anni Novanta, Solstad aveva scritto una trentina tra romanzi, racconti e opere teatrali, sperimentando stili diversi, anche metanarrativi. In Italia una parte dei suoi libri è stata pubblicata dalla casa editrice Iperborea: l’ultimo a essere stato tradotto è Armand V., un romanzo fatto solo di note, senza un testo principale, che è uscito lo scorso luglio.

Solstad era uno scrittore letterario e molto apprezzato da autori di altri paesi, come Haruki Murakami, che ha tradotto in giapponese Romanzo 11, libro 18, il premio Nobel per la Letteratura austriaco Peter Handke, e la statunitense Lydia Davis, che ha raccontato di aver provato a imparare il norvegese leggendo un altro romanzo di Solstad, “L’indissolubile elemento epico nel Telemark nel periodo 1591-1896” (non tradotto in italiano).