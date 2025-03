La maggior parte dei giornali di oggi si occupa in apertura della trattativa fra Russia e Stati Uniti per arrivare a una tregua nella guerra fra Russia e Ucraina. Qualche giornale apre invece sulla manifestazione di sostegno all’Europa proposta da Michele Serra e in programma oggi a Roma (a cui Repubblica dedica una prima pagina speciale), il Sole 24 Ore titola sulle conseguenze sull’economia degli Stati Uniti dei dazi decisi dal presidente Trump, e il Manifesto segue la repressione delle manifestazioni di sostegno alla Striscia di Gaza negli Stati Uniti.