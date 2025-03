Quasi tutti i giornali di oggi si occupano in apertura del voto del Parlamento europeo sulle due risoluzioni su difesa comune e piano di riarmo presentato dalla presidente della Commissione europea von der Leyen e sul sostegno europeo all’Ucraina, entrambe approvate ma con divisioni fra i partiti della maggioranza di governo italiana e all’interno del Partito Democratico. La Stampa apre invece sulla trattativa per una tregua fra Russia e Ucraina, con la minaccia del presidente degli Stati Uniti Trump di sanzioni alla Russia se non accetta il cessate il fuoco concordato fra Stati Uniti e Ucraina nell’incontro in Arabia Saudita, il Sole 24 Ore e il Messaggero titolano sui dazi decisi dall’Unione Europea sui prodotti statunitensi in risposta a quelli di Trump, e la Verità si occupa della perizia della procura di Milano sull’incidente in cui morì Ramy Elgaml che sostiene la correttezza del comportamento dei carabinieri nell’inseguimento.