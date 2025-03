Un uomo è stato condannato a nove anni per abusi sessuali su sei bambine della sua comunità di testimoni di Geova

Il tribunale di Firenze ha condannato in primo grado a nove anni di carcere un uomo di 42 anni per aver abusato sessualmente di 6 bambine che appartenevano alla sua stessa comunità di testimoni di Geova. Secondo l’accusa gli abusi furono commessi fra il 2014 e il 2018. L’uomo era accusato anche di aver abusato di una settima persona, ma in quel caso è stato assolto. Le bambine coinvolte sono tutte di origine straniera. L’uomo avrebbe cercato di ottenere la fiducia dei genitori per poter rimanere da solo con le bambine e abusare di loro. La comunità di testimoni di Geova ha fatto sapere di aver espulso l’uomo nel 2018. La difesa, che ha scelto il rito abbreviato, ha detto che farà ricorso una volta che saranno depositate le motivazioni della sentenza.