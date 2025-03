Per le comunali si voterà il 25 e il 26 maggio, mentre l’8 e il 9 giugno ci saranno i ballottaggi e 5 referendum

Giovedì il Consiglio dei ministri ha stabilito che le prossime elezioni comunali si terranno domenica 25 e lunedì 26 maggio; i ballottaggi saranno invece domenica 8 e lunedì 9 giugno. Le elezioni sono previste per 124 comuni italiani, tra cui Taranto, Genova e Ravenna.

Nelle date dei ballottaggi si voterà anche per 5 referendum: quattro sono stati promossi dal sindacato Cgil e riguardano il lavoro; uno propone di ridurre da 10 a 5 gli anni richiesti per ottenere la cittadinanza italiana, ed è stato promosso tra gli altri da +Europa. I promotori chiedevano di poter votare per i referendum in occasione del primo turno, per approfittare dell’affluenza che è quasi sempre più alta.

