La notizia in apertura sulla maggior parte dei giornali di oggi è l’incontro a Jeddah, in Arabia Saudita, fra le delegazioni statunitense e ucraina, al termine del quale gli Stati Uniti hanno deciso di riprendere gli aiuti militari e la condivisione delle informazioni di intelligence con l’Ucraina, che si è detta disponibile a un cessate il fuoco di 30 giorni se lo accettasse anche la Russia. Qualche giornale si occupa invece del nuovo indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, uccisa nel 2007 in casa a Garlasco, in provincia di Pavia, il Fatto e l’Unità aprono sulla discussione al Parlamento europeo sul progetto di riarmo proposto dalla Commissione europea, il Sole 24 Ore titola sui nuovi dazi annunciati e poi rimossi dal presidente degli Stati Uniti sulle importazioni dal Canada, e i giornali sportivi commentano la qualificazione dell’Inter per i quarti di finale della Champions League maschile di calcio.