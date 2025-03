È morto a 53 anni Sergio Ricciardone, fondatore e direttore del festival di musica elettronica C2C di Torino

È morto a 53 anni Sergio Ricciardone, fondatore e direttore artistico del C2C Festival di Torino, uno dei più importanti eventi di musica elettronica in Europa. Lo ha comunicato l’organizzazione del festival, che è più noto col vecchio nome di Club to Club. Ricciardone era nato il 30 agosto del 1971 ed era una figura conosciuta nella scena musicale torinese e italiana. Aveva lavorato come consulente per diversi progetti e istituzioni culturali, e nel 2017 aveva curato anche i primi eventi musicali alle Officine Grandi Riparazioni di Torino.

