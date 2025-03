Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: molti si occupano della giornata difficile per le borse mondiali come conseguenza dell’entrata in vigore dei dazi e delle preoccupazioni espresse dal presidente degli Stati Uniti Trump per la recessione, altri titolano sulla proposta della Commissione europea di nuove regole più rigide per la gestione delle persone migranti. Alcuni aprono sul progetto di riarmo europeo e sulle diverse posizioni in merito dei partiti italiani, altri ancora seguono le trattative per arrivare a una tregua fra Russia e Ucraina.