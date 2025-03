Per il primo aprile è stato indetto uno sciopero nazionale del trasporto locale di 24 ore

Diversi sindacati dei trasporti pubblici locali hanno indetto uno sciopero nazionale per martedì 1 aprile, a causa del fallimento delle trattative per il rinnovo del contratto nazionale di categoria. Lo sciopero dovrebbe durare 24 ore, ma le fasce di garanzia non sono ancora state comunicate. A indire lo sciopero sono state le sezioni dei trasporti locali dei sindacati confederali CGIL, CISL e UIL, e di FAISAL e UGL.