Su 26 tratte autostradali italiane è iniziata l’installazione di una nuova versione del Tutor

Venerdì 7 marzo, su 26 tratte autostradali italiane, è iniziata una graduale operazione per installare un nuovo sistema di rilevazione della velocità: il Tutor 3.0. È una versione aggiornata del sistema che esisteva già, cioè il Tutor, il sistema introdotto a partire dal 2005 che rileva la velocità media con cui un veicolo percorre un tratto autostradale. I nuovi Tutor sono più sofisticati nella trasmissione dei dati, nel sistema di rilevazione della velocità e nel catturare le immagini: verranno installati su alcune delle autostrade più trafficate del paese, come l’A1 (su 7 tratte), l’A14 (su 4 tratte) e l’A27 (su 5 tratte): la lista completa delle autostrade e il numero di tratte è consultabile qui.

Con l’installazione dei nuovi Tutor verrà controllata la velocità media di percorrenza su 178 tratte autostradali, per un totale di 1800 chilometri, dei quasi 3mila coperti da Autostrade per l’Italia (ASPI), la principale società che gestisce la rete autostradale italiana. Il nuovo sistema, come nella sua versione precedente, è gestito da ASPI in collaborazione con la Polizia di Stato.