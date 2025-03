La maggior parte dei giornali di oggi si occupa in apertura dell’ordinanza della Corte di Cassazione che ha condannato il governo a risarcire un gruppo di migranti che nel 2018 rimase bloccato per giorni sulla nave militare Diciotti per la decisione dell’allora ministro dell’Interno Salvini di impedire loro lo sbarco in Italia; l’ordinanza è stata molto criticata dagli esponenti della maggioranza di governo e ha provocato un battibecco fra la presidente del Consiglio Meloni e la presidente della Cassazione Cassano. Qualche giornale apre invece sulla giornata internazionale della donna che si celebra oggi, il Corriere della Sera titola sulle trattative per arrivare a una tregua fra Russia e Ucraina, e il Sole 24 Ore commenta i dati sull’occupazione negli Stati Uniti.