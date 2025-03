È morto a 97 anni il giornalista parlamentare Pasquale Laurito

Nella notte tra giovedì e venerdì è morto Pasquale Laurito, noto cronista parlamentare italiano: aveva 97 anni. Nato nel 1927 in un piccolo comune in provincia di Cosenza, aveva iniziato a lavorare come giornalista nel 1947, quando si trasferì a Roma per seguire i lavori dell’Assemblea Costituente. Negli anni successivi ha poi lavorato per Paese Sera, Globo, e infine per l’ANSA, dove ha passato gran parte della sua carriera e per cui ha seguito il Partito Comunista Italiano, a cui peraltro era iscritto fin dall’adolescenza. Alla fine degli anni Settanta creò la Velina rossa, una rassegna quotidiana di notizie parlamentari di sinistra che nacque in alternativa alla Velina bianca, che invece era seguita dal giornalista Vittorio Orefice ed era vicina agli ambienti della Democrazia Cristiana.