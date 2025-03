Celebripost

Le persone famose più fotografate questa settimana sono state naturalmente le attrici e gli attori presenti alla cerimonia degli Oscar; se vi siete persi le raccolte che abbiamo dedicato all’evento potete recuperarle tutte qua, ma ne abbiamo selezionate alcune tra le migliori anche per questa raccolta settimanale. Poi ci sono diverse fotografie dalla settimana della moda di Parigi, dove c’erano Kate Moss e Cameron Diaz, Carla Bruni, Natalie Portman e Ghali. Sempre a Parigi, in concomitanza con la settimana della moda, c’è stato mercoledì il “Grand Dîner du Louvre”, una serata di gala per raccogliere fondi a favore del museo in cui erano presenti, tra gli altri, Keira Knightley e Gigi Hadid. Poi ci sono Elton John e Chappell Roan che si esibiscono insieme, A$AP Rocky con due dalmata al guinzaglio, e Kylie Minogue e Billie Eilish in concerto. Per finire con il cestista LeBron James che saluta il pubblico dopo aver superato i 50mila punti in carriera.