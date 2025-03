È morto a 84 anni Roy Ayers, musicista noto soprattutto per “Everybody Loves the Sunshine”

È morto Roy Ayers, vibrafonista e produttore discografico americano ricordato per aver composto la canzone “Everybody Loves the Sunshine”, pubblicata nel 1976 e reinterpretata e campionata moltissime volte nei decenni successivi: aveva 84 anni. Ayers era stato tra quei musicisti che negli anni Settanta unirono tradizioni diverse della musica nera, originando generi come il jazz-funk e il Neo Soul, sempre nel filone della “feel good music”, la musica allegra che fa stare bene.

Era nato a Los Angeles nel 1940, aveva iniziato la carriera come musicista jazz e si era poi accasato alla Polydor Records, l’etichetta per la quale lavorò per buona parte della sua carriera. Continuò a fare musica fino ad anni recenti, lavorando tra gli altri con il rapper Tyler, the Creator nel 2015, e facendo concerti fino al 2023.