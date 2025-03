La notizia principale in apertura su quasi tutti i giornali è la riunione in programma oggi a Bruxelles del Consiglio europeo per discutere dei piani di riarmo e di difesa comune e per rilanciare un’iniziativa europea per raggiungere una tregua fra Russia e Ucraina. Qualche giornale associa a questa notizia il discorso al Congresso degli Stati Uniti del presidente Trump, mentre il Fatto Quotidiano si occupa dell’arresto di un ex dirigente del comune di Milano accusato di corruzione nell’inchiesta sulle violazioni urbanistiche, e i giornali sportivi celebrano la vittoria dell’Inter sul Feyenoord nell’andata degli ottavi di finale della Champions League maschile di calcio.