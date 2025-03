In Corea del Sud un aereo da guerra ha sganciato per errore otto bombe su una zona abitata da civili durante un’esercitazione 

Giovedì, durante un addestramento militare nel nord della Corea del Sud, un jet da combattimento ha accidentalmente sganciato otto bombe su una zona abitata da civili. Non ci sono notizie di morti: si sa che almeno sette persone sono rimaste ferite, non è chiaro quanto gravemente, e non ci sono informazioni precise nemmeno sui danni causati. L’esercito non ha detto dove è stato di preciso l’incidente, che secondo i media sudcoreani è avvenuto a Pocheon, una città vicina al confine con la Corea del Nord.

Il jet, un caccia KF-16, era impegnato nell’esercitazione militare congiunta di Corea del Sud e Stati Uniti “Freedom Shield 2025”: ha sganciato otto bombe MK.82 al di fuori dell’area designata. L’esercito ha detto che istituirà un comitato apposito per indagare sulle cause dell’incidente ed esaminare con precisione i danni provocati dalla caduta delle bombe, di cui si è scusato. Ha anche fatto sapere che darà un risarcimento alle persone colpite dall’incidente.