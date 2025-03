Sono due le notizie principali in apertura sui giornali di oggi: le dichiarazioni del presidente ucraino Zelensky sulla possibilità di accettare un piano per una tregua con la Russia sotto la guida degli Stati Uniti e sulla disponibilità a concludere l’accordo per lo sfruttamento dei metalli rari, e le misure presentate dalla presidente della Commissione europea von der Leyen per il riarmo e l’aumento della spesa militare dei paesi dell’Unione Europea. Il Sole 24 Ore si occupa delle perdite delle Borse mondiali per effetto dell’entrata in vigore dei dazi sulle merci da e per gli Stati Uniti, mentre i giornali sportivi presentano la partita di stasera fra Inter e Feyenoord per l’andata degli ottavi di finale della Champions League maschile di calcio.