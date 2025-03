Almeno 12 persone sono state uccise in un attacco esplosivo nel nord-ovest del Pakistan

Martedì sera almeno 12 persone sono state uccise e 30 sono state ferite in un attacco esplosivo suicida contro un’infrastruttura militare a Bannu, una città nel nord-ovest del Pakistan. Secondo una fonte militare anonima di Associated Press, due persone hanno guidato dei veicoli pieni di esplosivo contro i muri della struttura, mentre altri aggressori la attaccavano usando armi da fuoco. L’attacco è stato rivendicato da Jaish al Fursan, un gruppo terroristico legato ai talebani pakistani.

Bannu è il capoluogo della regione del Khyber Pakhtunkhwa e si trova a circa 50 chilometri dal confine con l’Afghanistan. L’attacco di martedì è stato il terzo dall’inizio del Ramadan, il mese sacro per i musulmani, che è cominciato domenica. Lunedì sei persone erano state uccise in un altro attacco esplosivo in una scuola islamica sempre nel Khyber Pakhtunkhwa.