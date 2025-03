A Bari è crollata una palazzina sgomberata un anno fa e una donna è dispersa

Nel tardo pomeriggio di mercoledì nel quartiere Carrassi di Bari è crollata una palazzina di cinque piani: l’edificio era stato dichiarato pericolante e sgomberato a febbraio del 2024, ma non si esclude che alcuni inquilini ci vivessero ancora. In particolare nelle ore successive al crollo sono cominciate le ricerche di una donna di 72 anni, che risulta ancora dispersa. L’edificio si trovava in via Edmondo De Amicis: un anno fa erano stati rilevati problemi di stabilità del pilastro centrale e da alcune settimane erano stati avviati lavori di consolidamento. Secondo alcuni testimoni la donna dispersa non aveva mai abbandonato la sua abitazione: le ricerche dei Vigili del fuoco sono proseguite nella serata di mercoledì, finora senza risultati.