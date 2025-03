La maggior parte dei giornali di oggi si occupa in apertura delle nuove parole del presidente degli Stati Uniti Donald Trump su quello ucraino Zelensky, accusato di non volere la pace con la Russia, e sui dazi alle importazioni da Canada, Messico e Cina che dovrebbero entrare in vigore da oggi. Qualche giornale titola sui progetti di difesa comune dei paesi dell’Unione Europea, Repubblica si occupa della situazione sanitaria di Papa Francesco, che ieri ha avuto due nuove crisi respiratorie, e i giornali sportivi commentano la vittoria della Juventus sul Verona nell’ultima partita della giornata del campionato di calcio di Serie A maschile.