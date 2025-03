Per sabato 8 marzo è stato indetto uno sciopero generale che coinvolgerà treni, aerei, scuole e università

I sindacati di diverse sigle hanno indetto uno sciopero generale nazionale per sabato 8 marzo che coinvolgerà il personale di treni, aerei, ma anche scuole e università.

Per quanto riguarda i trasporti, lo scioperò inizierà per i treni alle 21 del 7 marzo e durerà fino alle 21 del giorno successivo, mentre durerà per tutto l’8 marzo per gli aerei. Non dovrebbero partecipare allo sciopero i dipendenti del trasporto pubblico locale. Lo sciopero coinvolgerà il personale del gruppo Ferrovie dello Stato, Trenitalia e Trenord. Trenitalia ha comunicato che saranno garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero per i treni regionali dalle 6 alle 9, e dalle 18 alle 21. Chi vuole rinunciare al viaggio può chiedere il rimborso fino all’ora di partenza del treno prenotato se è un Intercity o una Freccia, o fino alle 24 del giorno prima dell’inizio dello sciopero se è un regionale.

Il ministero dell’Istruzione ha fatto sapere che l’8 marzo sarà una giornata di sciopero anche per il personale delle scuole e delle università. Potrebbero quindi esserci conseguenze sia per le attività didattiche sia per quelle amministrative.