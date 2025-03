È morto a 73 anni il pittore scozzese Jack Vettriano, le cui opere d’arte sono tra le più riprodotte al mondo

È morto il pittore scozzese Jack Vettriano, nome d’arte di Jack Hoggan. Vettriano è stato trovato morto sabato scorso nel suo appartamento a Nizza, nel sud della Francia, ma la notizia è stata diffusa lunedì. Aveva 73 anni e, a quanto si sa, è morto per cause naturali. Sebbene Vettriano non sia stato apprezzato dalla critica, i suoi quadri erano estremamente popolari: negli anni sono diventati i soggetti di poster, cartoline e in Italia anche delle copertine di libri di Adelphi, Sellerio e Rizzoli. La sua opera più famosa è “Il maggiordomo cantante“, che mostra una coppia in abiti eleganti ballare sulla battigia, sotto un cielo nuvoloso. Nel 2004 venne venduto all’asta per più di 744mila sterline (all’epoca circa un milione di euro): Vettriano era ormai il pittore vivente più venduto e riprodotto nel mondo.

Vettriano nacque nel 1951 a Methil, una città sulla costa est scozzese, a nord di Edimburgo. Vettriano, il nome d’arte che adottò, era il cognome da nubile della madre, che era figlia di un emigrante italiano. Abbandonò gli studi a 15 anni per intraprendere una carriera nel settore minerario, dove lavorava anche il padre. Iniziò a dipingere per caso, quando una fidanzata gli regalò una scatola di acquerelli per il suo 21esimo compleanno. Decise di diventare un pittore professionista (anche se autodidatta) nel 1998, quando due suoi quadri esposti alla mostra annuale della Royal Scottish Academy vennero venduti il primo giorno. La sua popolarità superò rapidamente la sua notorietà: le sue opere hanno raggiunto le case di moltissime persone, e sono state stampate su centinaia di migliaia di cartoline, poster e oggetti, ma pochi conoscevano il nome dell’autore.