Nella notte tra sabato e domenica Outlook e altri servizi di Microsoft non hanno funzionato per ore

La posta elettronica di Outlook e alcuni altri servizi di Microsoft non hanno funzionato per diverse ore nella notte tra sabato e domenica, con migliaia di persone che sui social network hanno segnalato di non poter leggere o inviare email. Microsoft ha confermato di avere riscontrato un problema, forse dovuto a un aggiornamento dei suoi sistemi non andato a buon fine. Sono state necessarie diverse ore per ripristinare i servizi, sia per Outlook sia per Microsoft 365. Su alcuni dispositivi potrebbe essere necessario inserire nuovamente la password per ripristinare l’accesso ai servizi.