Le elezioni nella repubblica separatista georgiana dell’Abcasia sono state vinte dall’attuale presidente ad interim

Badra Gunba, presidente ad interim dell’Abcasia, la regione georgiana filorussa che si è dichiarata indipendente, ha vinto le elezioni presidenziali. Secondo i dati preliminari diffusi dall’agenzia di stampa statale avrebbe ottenuto il 55 per cento dei voti, contro il 42 per cento del leader dell’opposizione Adgur Ardzinba. L’Abcasia si considera indipendente dagli anni Novanta, cioè da dopo la dissoluzione dell’Unione Sovietica, ma la maggior parte dei paesi del mondo la riconosce come parte della Georgia.

Gunba era diventato presidente ad interim alcuni mesi fa, dopo che il suo predecessore Aslan Bzhania era stato costretto alle dimissioni dalle estese proteste contro il suo piano per rendere più facili gli investimenti russi. L’Abcasia dipende totalmente dal sostegno economico, politico e militare, della Russia, ma recentemente alcuni hanno iniziato a considerare più criticamente le ingerenze russe nella regione. Il governo georgiano ha definito le elezioni come una violazione della propria sovranità.

– Leggi anche: Le varie repubbliche filorusse d’Europa