È morto a 78 anni Tullio Lanese, ex arbitro di Serie A

È morto a 78 anni Tullio Lanese, ex arbitro di calcio che aveva diretto 170 partite in serie A, il massimo campionato di calcio italiano. La morte di Lanese è stata annunciata dall’Associazione Italiana Arbitri (AIA), di cui fu presidente tra il 2000 e il 2006, quando si dimise per via dello scandalo chiamato “Calciopoli”.

Lanese arbitrò anche diverse importanti partite internazionali: partecipò ai Mondiali del 1990 in Italia e agli Europei di due anni dopo in Svezia, e nel 1991 diresse la finale di Coppa dei Campioni tra Stella Rossa e Olympique Marsiglia, svoltasi il 29 maggio di quell’anno allo stadio San Nicola di Bari.