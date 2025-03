È morto David Johansen, cantante del gruppo glam rock New York Dolls: aveva 75 anni

Venerdì è morto a 75 anni il musicista David Johansen, noto per essere stato il cantante e fondatore dei New York Dolls, una delle band più apprezzate tra quelle che animarono la scena americana del glam rock degli anni Settanta, e per il suo progetto da solista, che portò avanti tra gli anni Ottanta e Novanta esibendosi con lo pseudonimo di Buster Poindexter. La morte di Johansen è stata confermata sabato da Leah Hennessey, la sua figliastra.

A febbraio Johansen aveva rivelato di avere un tumore al cervello in fase avanzata, e aveva avviato una raccolta fondi sul sito GoFundMe per chiedere ai propri sostenitori di aiutarlo a coprire le spese mediche.

Johansen era nato il 9 gennaio 1950 a New York. Fondò i New York Dolls ventuno anni dopo, insieme ai chitarristi Johnny Thunders e Rick Rivets (che dopo pochi mesi fu rimpiazzato da Sylvain Sylvain), al bassista Arthur Kane e al batterista Billy Murcia: era l’unico membro della formazione originale ancora in vita. Furono attivi musicalmente fino al 1977, e oltre a una delle band più popolari del glam rock sono ricordati per aver aperto la strada al punk, il genere più popolare di quel decennio, insieme a gruppi come T. Rex e Stooges.

Dal 1987 Johansen intraprese anche una carriera solista, esibendosi in giro per gli Stati Uniti come Buster Poindexter e stravolgendo la sua proposta artistica, lasciandosi ispirare dalla sua passione per cantanti come Louis Armstrong, Frank Sinatra, Fats Waller, Louis Prima e Louis Jordan e diventando un apprezzato e istrionico crooner. Alla carriera da musicista Johansen affiancò quella da attore: recitò in diversi film e serie televisive tra gli anni Ottanta e Duemila.