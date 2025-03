L’incontro disastroso alla Casa Bianca a Washington fra il presidente ucraino Zelensky e quello degli Stati Uniti Trump, conclusosi senza alcun accordo dopo una lite davanti ai giornalisti fra Zelensky da una parte e Trump e il vicepresidente Vance dall’altra, è in apertura su quasi tutti i giornali di oggi. Chi non si occupa di questa notizia titola sul decreto approvato ieri dal Consiglio dei ministri che prevede aiuti economici per i prossimi tre mesi per contrastare gli aumenti delle bollette energetiche, mentre i giornali sportivi presentano la partita di oggi fra Inter e Napoli, prima e seconda in classifica nella Serie A maschile di calcio.