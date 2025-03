Il Giappone sta affrontando il più esteso incendio boschivo degli ultimi trent’anni

Nel nord del Giappone i vigili del fuoco stanno cercando da giorni di contenere il più grande incendio boschivo degli ultimi decenni. Una persona è stata trovata morta, e circa mille persone che vivono vicino al luogo dell’incendio, nella regione di Iwate, hanno dovuto lasciare le proprie case. Il fuoco ha bruciato già 12 chilometri quadrati di territorio e ha danneggiato più di 80 edifici.

Al momento le cause dell’incendio sono sconosciute, ma probabilmente ha contribuito il periodo particolarmente secco. Nella regione nell’ultimo mese nel comune di Ofunato, dove si trova l’incendio, sono caduti in media 2,5 millimetri di pioggia, molti di meno rispetto al precedente record per le minori precipitazioni a febbraio: 4,7 millimetri, nel 1967. L’ultimo incendio di dimensioni paragonabili in Giappone era stato nel 1992 sull’isola di Hokkaido, in una regione ancora più settentrionale: al tempo erano bruciati 10 chilometri quadrati.