È morto Fulco Pratesi, fondatore del WWF Italia

Fulco Pratesi, tra i più importanti esponenti del movimento ambientalista in Italia, è morto nella notte tra venerdì e sabato in un ospedale di Roma, dove era stato ricoverato una decina di giorni fa: aveva 90 anni. Nel corso della sua lunga carriera, Pratesi aveva fondato il WWF Italia e aveva promosso una maggiore consapevolezza sui rischi per l’ambiente nel rapido sviluppo industriale dell’Italia a partire dagli anni Sessanta.

Poco più che trentenne, Pratesi si era interessato al movimento ecologista globale e in particolare alle iniziative del WWF, fondato all’inizio degli anni Sessanta in Svizzera. Ne aveva fatto proprie le istanze e nel 1966 aveva avviato l’Associazione italiana per il World Wildlife Fund, diventata poi WWF Italia. Era stato inoltre presidente della Lega italiana protezione uccelli (LIPU) tra la metà degli anni Settanta e i primi anni Ottanta.

Al lavoro da fondatore e presidente del WWF Italia, Pratesi aveva affiancato quello da giornalista e divulgatore, per raccontare l’importanza di politiche attente agli ambienti naturali e alla loro preservazione. Collaborava con molti giornali, aveva scritto numerosi saggi e per un breve periodo era stato parlamentare nel gruppo dei Verdi. Era nato a Roma nel 1934 e si era laureato in architettura.