Sulla maggior parte dei giornali di oggi l’apertura è dedicata all’annuncio del presidente degli Stati Uniti Trump di voler introdurre dazi del 25% sulle importazioni dall’Unione Europea di automobili e altri prodotti. Qualche giornale titola invece sulla discussione fra i paesi europei per istituire una forma di difesa comune e inviare militari in Ucraina per tutelare un’eventuale tregua fra Russia e Ucraina, altri si occupano dell’accordo fra Stati Uniti e Ucraina sullo sfruttamento delle risorse minerarie, e Libero apre sul video fatto con l’intelligenza artificiale sul futuro della Striscia di Gaza e pubblicato sui social da Trump. I giornali sportivi commentano l’eliminazione dalla Coppa Italia maschile di calcio della Juventus, sconfitta ai rigori dall’Empoli che si qualifica così per le semifinali.