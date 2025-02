Secondo l’intelligence sudcoreana la Corea del Nord avrebbe mandato nuovi soldati a combattere in Russia

Giovedì l’agenzia d’intelligence sudcoreana ha detto che la Corea del Nord avrebbe mandato un nuovo contingente di soldati a combattere in Russia. A novembre la Corea del Nord aveva inviato in Russia circa 11mila soldati per aiutare le truppe russe nella regione di Kursk, occupata dall’Ucraina, anche se nelle ultime settimane varie fonti avevano riferito che molti di loro si erano ritirati dalla regione per via delle perdite subite. L’intelligence sudcoreana non ha specificato quanti nuovi soldati sarebbero stati mandati dalla Corea del Nord, ma stima che potrebbero essere più di mille.

– Leggi anche: Come combattono i soldati nordcoreani in Russia