È morto a 86 anni Roberto Poli, ex presidente di Eni

È morto a 86 anni Roberto Poli, dirigente che nella sua lunga carriera ebbe ruoli molto importanti in diverse delle principali aziende italiane. Fu presidente del gruppo Rizzoli-Corriere della Sera nel 1984, quando l’azienda era in amministrazione controllata, e poi di Publitalia ’80. Nel 2002 fu designato dal governo di Silvio Berlusconi come presidente di Eni, la più grande azienda energetica italiana, carica che mantenne per nove anni. Fu anche per molti anni docente di finanza all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dal 1966 al 1998.