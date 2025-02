In Sudan 46 persone sono morte nello schianto di un aereo militare su un quartiere residenziale

Martedì 46 persone sono morte nello schianto di un aereo militare su un quartiere di Omdurman, una grossa città adiacente alla capitale Khartoum. L’aereo era decollato dalla vicina base militare Wadi Sayidna. L’esercito ha detto che nell’incidente sono morti sia soldati sia civili e che alcuni edifici sono stati danneggiati. Le cause dello schianto non sono state divulgate, ma delle fonti nell’esercito rimaste anonime hanno detto a Reuters che probabilmente è stato dovuto a un guasto tecnico, e non a un attacco dei gruppi ribelli che combattono da quasi due anni contro l’esercito sudanese in una sanguinosa guerra civile, e che hanno frequentemente preso di mira Omdurman.