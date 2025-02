Sono due le notizie principali in apertura sui giornali di oggi: le discussioni per definire un piano di difesa comune europea, dopo l’annuncio della presidente della Commissione Europea von der Leyen di voler tenere fuori dalle regole del patto di stabilità le spese militari e in vista dell’incontro dei leader europei sul tema in programma domenica prossima a Londra, e l’esame alla Camera della mozione di sfiducia alla ministra del Turismo Santanchè per le sue vicende giudiziarie, respinta. Il Giornale apre invece sul decreto a cui sta lavorando il governo con gli aiuti per contrastare gli aumenti delle bollette energetiche, Avvenire titola sulla salute di Papa Francesco, e i giornali sportivi commentano la vittoria sulla Lazio dell’Inter, che si qualifica così per le semifinali della Coppa Italia maschile di calcio.