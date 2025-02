Il presidente del Molise, Francesco Roberti, è indagato per corruzione in un filone di una più ampia inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Campobasso su un presunto traffico illecito di rifiuti. Roberti, che è presidente della regione dal 2023 sostenuto da una coalizione di centrodestra, è indagato per episodi che sarebbero avvenuti tra il 2020 e il 2023, quando era sindaco di Termoli e presidente della provincia di Campobasso.

Secondo l’accusa avrebbe favorito la società Energia Pulita e altre imprese, attraverso procedure amministrative agevolate e la concessione di autorizzazioni ambientali, in cambio di denaro e favori per se stesso e per sua moglie, Elvira Gasbarro, anche lei indagata. Roberti ha commentato la notizia dell’indagine nei suoi confronti dicendo di aver avuto «sempre comportamenti corretti e rispettosi della legge: sono pronto a fornire alla magistratura tutte le necessarie informazioni utili a fare luce su ogni aspetto, affinché sia fatta piena chiarezza».