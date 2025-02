Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi, molte legate alla guerra fra Russia e Ucraina, nel terzo anniversario dell’inizio dell’invasione russa: il voto all’Assemblea generale delle Nazioni Unite sulle risoluzioni sulla guerra, nel quale gli Stati Uniti si sono schierati con la Russia, l’incontro fra Trump e Macron a Washington e la visita a Kiev di molti leader europei. Qualche giornale commenta invece i risultati delle elezioni politiche di domenica in Germania e l’ipotesi concreta che a formare il governo saranno CDU e SPD, altri aprono sulla preoccupazione per le condizioni di salute di Papa Francesco, e il Resto del Carlino titola sul rinvio dell’esame da parte del Consiglio dei ministri del testo del decreto sugli aiuti economici per contrastare gli aumenti delle bollette energetiche.